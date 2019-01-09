براهيمي أكثر اللاعبين مراوغة في السوبر ليغا

يتصدر الدولي الجزائري، ياسين براهمي، لاعب بورتو البرتغالي، قائمة اللاعبين الأكثر مراوغة في الدوري البرتغالي هذا الموسم.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، أرقام ياسين براهمي، لهذا الموسم، أين حقق 45 مراوغة ناجحة، وضغته في صدارة لاعبي الدوري البرتغالي.

وكشف ذات المصدر، احصائيات أخرى عن براهمي، في هذا الموسم، أين سجل سبعة أهداف في جميع المنافسات، ومنح ثلاثة تمريرات حاسمة.

يذكر أن ياسين براهمي، يتواجد في نهاية عقده مع ناديه بورتو، وهو مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.