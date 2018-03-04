براهيمي: “أمامنا 9 نهائيات للتتويج بلقب البطولة”

أكد الجزائري ياسين براهيمي نجم بورتو أن الفوز المحقق ضد سبورتينغ لشبونة هو بمثابة خطوة جديدة فقط من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التتويج بلقب الدوري.

وقال براهيمي الذي تم اختياره كأفضل لاعب في الكلاسيكو لصحيفة “أبولا”: “كان فوزا مهما وثلاث نقاط ثمينة”.

وأضاف:” لا تزال هناك 9 نهائيات من أجل التتويج بلقب البطولة وسيكون الأمر صعبا”.

وتابع: “علينا أن نواصل العمل كفريق واحد، سأقدم كل ما لدي من أجل منح الفريق الإضافة اللازمة في قادم الجولات”.

وختم كلامه: “سر تفوقنا هذا الموسم هو قوة إتحادنا”.