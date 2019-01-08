براهيمي: “أنا في أفضل أحوالي وأريد قيادة بورتو لتحقيق الألقاب”

أكد الجزائري “ياسين براهيمي” نجم “بورتو” على ضرورة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف المسابقات لتحقيق أهداف الفريق البرتغالي.

وكان النجم الجزائري قد اختير كأفضل لاعب في مباراة أمس الإثنين التي جمعت فريقه مع نادي “ناسيونال ماديرا” في مباراة شهدت تسجيله لثنائية.

وقال براهيمي في تصريحات صحفية: “نريد دائما تحقيق الفوز مهما كان الخصم بالرغم أن المباراة لم تكن سهلة أمام منافس جيد”.

وأضاف: “علينا المواصلة بهذا النسق، وعلينا أن نبقى أقوياء من أجل تحقيق أهداف الفريق هذا الموسم”.

وتابع: “أنا في حالة بدنية جيدة، عملت جاهدا من أجل مساعدة فريقي سواء في تحقيق الانتصارات أو للوصول إلى الأهداف المسطرة”.