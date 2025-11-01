براهيمي الأكثر مساهمة تهديفية في البطولات العربية

يواصل لاعب “الخضر” ياسين براهيمي، تقديم عروضه القوية في الموسم الجاري 2025-2026، رفقة نادي الغرافة القطري.

وصنع غياب براهيمي، عن قائمة المنتخب الرديف، في إطار التحضيرات الخاصة ببطولة كأس العرب المقررة ما بين الـ 1 والـ 18 ديسمبر المقبل. جدلا كبيرا في ظل المستويات الراقية التي يقدمها هذا الموسم.

وحسب مؤشر “سوفاسكور”، فإن لاعبان اثنان فقط، وصلا إلى 10 مساهمات تهديفية هذا الموسم في الدوريات العربية، من بينهما براهيمي.

وأوضح المصدر ذاته، المختص في الأرقام والاحصائيات، أن الدولي الجزائري، رفقة البرتغالي جواو فيليكس، فقط من وصلا إلى 10 مساهمات تهديفية.

حيث بصم نجم النصر السعودي، على 9 أهداف مقابل تمريرة حاسمة واحدة. بينما سجل براهيمي، رفقة الغرافة القطري، 3 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.