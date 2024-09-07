براهيمي: “التقيت بلعيد وأريد مكانة أساسية في سانت تروند”

عبّر الدولي الجزائري، بلال براهيمي، عن سعادته الكبيرة بالتحاقه بنادي سانت تروند البلجيكي، الذي يضم في صفوفه، الدولي الآخر، زين الدين بلعيد.

وأكد اللاعب القادم من نيس الفرنسي، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم، عن رغبته في كسب مكانة أساسية بانتضام في ناديه الجديد، وقال: “في السنوات الأولى من مسيرتي اكتسبت إيقاعًا في الدوري الفرنسي القوي.”.

مضيفا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لسانت تروند: “الآن حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية. أريد أن أصبح لاعبًا أساسيًا بلا منازع وأن أساعد في قيادة الفريق . وبالتالي فإن سانت تروند، هي الوجهة المثالية بالنسبة لي.”

وختم براهيمي: “علاوة على ذلك، التقيت بمواطني زين الدين بلعيد. أريد الاندماج في أسرع وقت ممكن والمساعدة في إحداث الفارق على أرضية الميدان”.