براهيمي: “الجزائر خيار القلب والفوز بالكان شعور لا يوصف”

أكد الدولي الجزائري ياسين براهمي، لاعب الريان القطري، أن اختياره اللعب للجزائر كان عن قناعة شخصية، واعتبر نفسه محظوظا في فوزه بالكان رفقة الخضر.

وصرح ياسين براهيمي، في حوار لقناة “بين سبورت”: “إتخذت قرار الإلتحاق بالخضر من قلبي، والدي لعبا دورا في ذلك بطبيعة الحال، لكنه كان قراري أنا”.

وأضاف: “أشعر بسرور كبير في كل مرة أعود فيها إلى الجزائر، ومن حسن حظي أنني فزت بكأس إفريقيا، إنه شعور لا يوصف”.

وأكد ياسين براهيمي (30 عاما)، أنه عاش أفضل فترات مشواره الكروي، رفقة زملائه في المنتخب الوطني.