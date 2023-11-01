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الرياضة

براهيمي: “الجيل الحالي للمنتخب قادر على تحقيق انجازات جديدة”

بقلم محمد لمين صحراوي
براهيمي: “الجيل الحالي للمنتخب قادر على تحقيق انجازات جديدة”
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أكد الدولي الجزائري، ولاعب نادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، بأن المنتخب الوطني، يملك كل المقومات للتألق في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وتحدث براهيمي، في تصريحات خص وكالة الأنباء القطرية، ونقلتها صحيفة “الراية” القطرية، عن حظوظ الخضر، في “كان” بكوت ديفوار. المقررة ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري القادمين. وقال إن المنتخب الوطني، قادر على تقديم مستوى متميز.

مبررا تفاؤله الكبير، بقدرة الخضر على التألق قاريا، بوجود لاعبين مميزين لديهم القدرة على تحقيق إنجازات جديدة مع المنتخب.

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