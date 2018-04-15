براهيمي : ” الحراراة تصل إلى40° والملاعب كارثية في إفريقيا” !

إعترف الدولي الجزائري ياسين براهيمي بصعوبة المهمة في نهائيات كاس أمم إفريقيا، بالنظر إلى الظروف التي تجري فيها المنافسة.

وأجرى إبن مدينة منيعة حوارا حصريا مع مجلة “أونز مونديال” تحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها المنتخب الوطني في نهائيات كاس امم إفريقيا.

وقال:” الجمهور الجزائري ينتظر منا الكثير..في بعض الأحيان لا يدركون أننا نرغب في تحقيق الإنتصارات أكثر منهم ”

وأضاف: ” نحن نمثل الوطن، ونمثل 40 مليون جزائري، ونمثل عائلاتنا..لذلك من المؤكد أنه ليس من السهل علينا”

“صراحة مع التشكيلة التي نمتلكها حتى نحن اللاعبين لم نفهم ما يحدث معنا، ولا يوجد أي تفسير لذلك”

“لو تسألوني عن ما حدث في كان 2017 بالغابون لما تمكنت من إجابتكم لأنني لا أعلم سبب عدم قدرتنا على اللعب”

وإختتم حديثه قائلا: ” من الصعب اللعب في إفريقيا، ولا يجب أن نكذب على أنفسنا، ومن يقول لي أنه من السهل اللعب في إفريقيا فهو كاذب”

في بعض الأحيان تصل درجة الحرارة إلى 40°، وأرضيات الميدان كارثية.. لكننا ننتمي إلى إفريقيا وعلينا أن نمثل بلدنا في كل الظروف”.