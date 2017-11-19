براهيمي: “الريمونتادا ستمنحنا الثقة”

الرياضة
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براهيمي: “الريمونتادا ستمنحنا الثقة”
بقلم أمير بهلول

صرح ياسين براهيمي لاعب بورتو بعد قيادة فريقه للفوز في كأس البرتغال في الدقيقة الـ96 ضد “بورتيمونيسي” أنّ “الريمونتادا” ستمنح الفريق الكثير من الثقة.

وقال براهيمي: “من الصعب البقاء مركزين في آخر ثواني المباراة، لكن نجحنا في قلب الأمور لصالحنا وهذا هو الامر المهم”

وأضاف: “الفريق الخصم كان منظما بطريقة جيدة، لكن كان علينا البحث عن الثغرات، الآن علينا مواصلة العمل”.

وتابع الجزائري حديثه: “هذه الريمونتادا ستمنحنا الكثير من الثقة”.

وتحدث أيضا براهيمي بقناة ” سبورت تي في” حول ما قام به “كاسياس” حيث أخذ المبادرة وقام بتحفيز زملائه رغم مشاكله مع المدرب “كونسيساو”

وقال: “نحن فريق واحد، والجميع يعمل في إتجاه واحد، فتارة “كاسياس” هو الذي يتكلم وتارة أخرى المدرب”.

يذكر أن بورتو فاز بنتيجة 3-2 في آخر أنفاس المباراة بعد أن كان متأخرا في النتيجة 2-1.

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