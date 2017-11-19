براهيمي: “الريمونتادا ستمنحنا الثقة”

صرح ياسين براهيمي لاعب بورتو بعد قيادة فريقه للفوز في كأس البرتغال في الدقيقة الـ96 ضد “بورتيمونيسي” أنّ “الريمونتادا” ستمنح الفريق الكثير من الثقة.

وقال براهيمي: “من الصعب البقاء مركزين في آخر ثواني المباراة، لكن نجحنا في قلب الأمور لصالحنا وهذا هو الامر المهم”

وأضاف: “الفريق الخصم كان منظما بطريقة جيدة، لكن كان علينا البحث عن الثغرات، الآن علينا مواصلة العمل”.

وتابع الجزائري حديثه: “هذه الريمونتادا ستمنحنا الكثير من الثقة”.

وتحدث أيضا براهيمي بقناة ” سبورت تي في” حول ما قام به “كاسياس” حيث أخذ المبادرة وقام بتحفيز زملائه رغم مشاكله مع المدرب “كونسيساو”

وقال: “نحن فريق واحد، والجميع يعمل في إتجاه واحد، فتارة “كاسياس” هو الذي يتكلم وتارة أخرى المدرب”.

يذكر أن بورتو فاز بنتيجة 3-2 في آخر أنفاس المباراة بعد أن كان متأخرا في النتيجة 2-1.