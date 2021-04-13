براهيمي: “الصيام دافع بالنسبة لنا، وبإمكاننا تقديم الأفضل”

أكد مهاجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي أن الصيام لن يكون عائقا خلال مواجهة ناديه الريان القطري أمام نادي جوا الهندي بدوري أبطال آسيا.

ونشط ياسين براهيمي ندوة صحفية حيث قارن دوري أبطال آسيا بدوري أبطال أوروبا قائلا: “بطولة مختلفة تماما حيث أن الكرة مختلفة، لقد لعبت في دوري أبطال من قبل ، واعتقد أن غدا سيكون الوضع مختلف تماما، وبالنسبة لي لا استطيع المقارنة بين البطولتين”

وحول اللعب في شهر رمضان ومدى تأثير الصيام على اللاعبين قال: “بالعكس أعتقد أننا يمكننا الإفطار قبل هذه البطولة حيث أن موعد المباراة بعد موعد الإفطار، كما أن اللعب في شهر رمضان أعتقد أنه سيكون دافع معنوي أكبر بالنسبة لنا”.