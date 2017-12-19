براهيمي: “الطريق طويل للتتويج بالبطولة”

الرياضة
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براهيمي: “الطريق طويل للتتويج بالبطولة”
بقلم أمير بهلول

تمكن نادي “بورتو” من تحقيق فوز مهم وصعب ليلة أمس الإثنين ضد ضيفه “مارتيمو” بثلاثة أهداف لهدف واحد، وكان براهيمي أحد أفضل اللاعبين حيث صنع هدفين.

وصرح براهيمي للصحافة البرتغالية: “الفوز كان صعبا، ضد خصم يحسن لعب كرة القدم، عانينا من بعض المشاكل”.

وأضاف: “كان من المهم لنا أن نسجل في الشوط الأول حتى لا نعقد الأمور على أنفسنا في الشوط الثاني”.

وتابع الجزائري: “بطبيعة الحال أنا سعيد بالفوز المحقق، وعلينا مواصلة العمل، فالطريق لا يزال طويلا للتتويج بلقب البطولة”.

وختم كلامه: “نحن في أفضل حالاتنا، علينا أن نستثمر ذلك وأن نبقى في الريادة”.

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