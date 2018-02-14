براهيمي “الفنان” يتحدى سرعة “صلاح” في دوري الأبطال !

سيكون ملعب الدراغاو، سهرة اليوم الأربعاء، مسرحا لمباراة قوية بين بورتو وليفربول في ذهاب ثمن النهائي من دوري الأبطال، التي ستكون متكافئة مع أفضلية للريدز على الورق.

من جهة أخرى، ستكون المباراة بين نجمي العرب، حيث يعول براهيمي أن يقود فريقه بورتو لتحقيق نتيجة إيجابية.

فمدرب بورتو “كونسيساو” أراح الجزائري في الجولة الماضية من الدوري البرتغالي، من أجل قيادته فريقه سهرة اليوم.

في حين المتألق في الدوري الإنجليزي “محمد صلاح” نجم ليفربول، يريد أن يترك بصمته في ملعب الدراغاو.

في نفس السياق، أكد براهيمي في تصريح سابق أن على فريقه الحد من خطورة المصري.

كما أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، بأن الخط الهجومي لنادي بورتو هو مصدر الخطر.