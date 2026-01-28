براهيمي: “الفوز بالدوري هدف كبير بالنسبة لي”

كشف الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن هدفه الكبير لهذا الموسم، وهو التتويج بلقب الدوري، مع ناديه الغرافة القطري.

وفي حوار مع مؤسسة دوري نجوم قطر، صرح براهيمي: “أنا دائما أعمل كثيرا، كوني لاعب تنافسي، وأريد أن أكون في القمة دائما”.

كما أضاف: “سأبقى أنافس، وألعب للفوز بالبطولات، وهدفي الفوز بالدوري، إنه هدف كبير جدا بالنسبة لي”.

يذكر أن ياسين براهيمي، يحتل حاليا، رفقة ناديه الغرافة، صدارة الدوري القطري، برصيد 31 نقطة، وبفارق خمسة نقاط عن ملاحقهم المباشر نادي السد.