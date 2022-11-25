براهيمي: “المنتخب السعودي حقق فوزا تاريخيا في مونديال قطر”

أبدى ياسين براهيمي، فخره بالفوز الذي حققه المنتخب السعودي، على حساب الأرجنتين، في مونديال قطر، واصفا اياه بالتاريخي.

وقال براهيمي، في حوار لجريدة “العرب” القطرية: “المنتخب السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين المرشح للتتويج بهذه الطبعة من المونديال”.

كما أضاف: “كلاعب عربي فخور بهذا الفوز، وبتعادل تونس، والمغرب، مع الدنمارك، وكرواتيا، وأتمنى تأهل كل المنتخبات العربية للدور الثاني”.

وتابع ياسين براهيمي: “متعة كرة القدم تكون بتوفر الندية في كل مباراة، وهذا لا يحدث إلا بتقلص الفروق الفنية بين المنتخبات”.