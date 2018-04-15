براهيمي : “المنتخب الفرنسي مليء بالمواهب وسيقول كلمته في المونديال”

أشاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي بتشكيلة المنتخب الفرنسي الحالية، متوقعا أن يقول هذا المنتخب كلمته في مونديال روسيا القادم.

وتحدث لاعب بورتو البرتغالي عن التوليفة البشرية لمنتخب ديدي ديشان المرشحة للتتويج بلقب مونديال روسيا قائلا:

“لديهم جيل مليء بالمواهب، ولديهم لاعبين جيدين أعتقد أنه في السنوات القادمة سيقدمون الكثير. ربما خلال المونديال قادم”

وطرح صحفي “أونز مونديال” سؤال على اللاعب الجزائري حول فرصه في كسب مكانة أساسية ضمن تشكيلة المنتخب الفرنسي الحالية حيث أجابه قائلا:

“لا أعرف ، لا أعرف (يبتسم). على أي حال ، لديهم فريق جيد”.