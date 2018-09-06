 براهيمي: ” بلماضي كان صريح ومباشر في حديثه معنا”

تحدث متوسط ميدان المنتخب الوطني ياسين براهيمي عن الأجواء التي سادت التربص التحضيري تحت قيادة الناخب الوطني الجديد جمال بلماضي بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى.

وتحدث لاعب بورتو البرتغالي خلال المنطقة المختلطة التي نشطها أمم القاعة الشرفية لمطار هواري بومدين اليوم الخميس قائلا:

“صحيح أنه لم يكن لدينا الوقت الكافي لكننا تحدثنا بيننا جيدا، والآن نحن على دراية بأهمية المباراة، وإلزامية العودة بالفوز من غامبيا ونحن واثقون من أجل العودة بالنقاط الثلاثة”

وأضاف: “بلماضي كان صريح ومباشر في حديثه معنا..أضن أن الطاقم الفني واللاعبين يشكلون مجموعة واحدة وإن شاء الله سيقدمون أحسن النتائج”

وأضاف: “شعرنا بإرادة كبيرة وتحفيز كبير خلال الحصة التدريبية، وأتمنى أن نعود بفوز يوم السبت أمام غامبيا”

وبخصوص مباراة السبت القادم أمام منتخب غامبيا قال براهيمي:

“مباراة صعبة فكما تعلمون أن المباريات في إفريقيا دائما ما تكون صعبة، لكن لا يوجد أمامنا أعذار، فكما تعلمون ليست المرة الأولى التي نلعب فيها خارج الديار وإن شاء الله نعود بنتيجة إيجابية”.