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براهيمي: “بلماضي مدرب جد متفهم”

الرياضة
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براهيمي: “بلماضي مدرب جد متفهم”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بأنه غير متخوف من تضييع مكانته في الخضر، بعد انضمامه للدوري القطري، لكون الناخب الوطني، جمال بلماضي، مدرب متفهم.

وصرح ياسين براهيمي، في هذا الخصوص: “لا لم أخف أبدا من تضييع مكانتي في الخضر بعد اختياري الإنضمام للدوري القطري”.

وأضاف نجم نادي الريان: “بلماضي مدرب جد متفهم، ولا يهمه الدوري الذي تلعب فيه، حتى وإن كان الدوري الصيني”.

وتابع: “معيار بلماضي، الأول والأخير هو ما تقدم في المباريات، وكيف يكون مستواك في المنافسة وعلى الميدان، لهذا لم يراودنِ أي شك”.


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