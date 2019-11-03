براهيمي.. تاجر السعادة في قطر

تحصل الدولي الجزائري ياسين براهيمي على إشادة مُنقطعة النظير، في قطر، نظرا لإنطلاقة الموسم الرائعة التي يُوقع عليها مع الريان.

ومنحت جريدة الشرق القطرية لقب “تاجر السعادة”، لصاحب المُراوغات السحرية، والذي يُعتبر نجم فريقه الأول دون مُنازع منذ بداية المُنافسة.

وإعتبرت بأن متوسط ميدان، والذي تمكن من زيارة الشباك في ست مُناسبات كاملة، سيُنافس على أحسن لاعب في “دوري النجوم”.

وأشار ذات المصدر، لقيام نجم بورتو السابق بعمل كبير داخل وخارج الميدان، بإعتبار أن زملاءه يلجؤون إليه بإستمرار للإستفادة منه.