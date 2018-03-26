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براهيمي “تحت الرقابة” في بورتو

الرياضة
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براهيمي “تحت الرقابة” في بورتو
بقلم إسماعيل عشاش

سيكون الدولي الجزائري، ياسين براهيمي على موعد مع الخضوع لـ”رقابة طبية” دقيقة من طرف ناديه “بورتو” بعد تسريحه من المنتخب الوطني.

وأشارت جريدة “آبولا” بأن مُتصدر “السوبر ليغا” لايُريد المُخاطرة بصحة نجمه الذي يعاني من إصابة تُلاحقه منذ أكثر من أسبوع.

وسيخضع صاحب المُراوغات السحرية لعمل كبير، على أمل أن يكون جاهزا لإستئناف المُنافسة الرسمية بداية من الـ4 أفريل أمام “بيليننسش”.

وتواجد براهيمي مع “الخضر” في الأيام الماضية قبل أن يُسمح له بمغادرة التربص بعد إستحالة تجهيزه للوديتين أمام “تانزانيا” و”إيران”.


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