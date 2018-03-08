براهيمي ثاني أفضل “مراوغ” في “التشامبينزليغ” !

لا يزال الجزائري “ياسين براهيمي” يصنع الحدث في الوسط الرياضي “العالمي” خاصة في الفترة الأخيرة، حيث أصبح نجم فوق العادة مع ناديه “بورتو”.

وكشف موقع”Squawka” البريطاني أن الجزائري هو ثاني أفضل مراوغ في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ذات الموقع: “ساحر بالكرة”.

براهيمي نجح في 36 مراوغة، وتفوق عليه سوى البرازيلي “نيمار” نجم “البياسجي” الذي نجح في 51 مراوغة.

الجزائري بذلك تفوّق على العديد من النجوم الكروية يتقدمهم كل من ميسي ورونالدو وإيسكو وكوتينيو وغيرهم.