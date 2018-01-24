براهيمي جاهز لمواجهة “سبورتينغ لشبونة” في كلاسيكو البرتغال !

أبدى الجزائري “ياسين براهيمي” جاهزيته الكبيرة في التدريبات الأخيرة لنادي بورتو، قبل مواجهة سبورتينغ لشبونة سهرة اليوم في نصف نهائي كأس الرابطة البرتغالية.

حيث ظهر براهيمي بلياقة عالية، وبسعادة كبيرة في التدريبات، وسيكون السم القاتل في دفاع سبورتينغ لشبونة.

وهو الذي شعر ببعض التعب في المباراة الماضية في البطولة كونه كان غائبا بسبب الإصابة.

من جهة أخرى، أشاد المدرب “كونسيساو” بلاعبه ويراه أحد الحلول في مباراة اليوم.

في نفس السياق، مدرب سبورتينغ “جورجي خيسوس” سيضع رقابة لصيقة على الجزائري مثلما حدث في مباراة البطولة.