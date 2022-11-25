براهيمي: “حزين جدا لغياب منتخبنا الوطني عن مونديال قطر”

أبدى الدولي الجزائري ياسين براهيمي، حُزنه الشديد لغيابه رفقة المنتخب الوطني عن نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكشف براهيمي، في حوار لجريدة “العرب” القطرية: “بالتأكيد المشاركة في نهائيات كأس العالم هو حلم كل لاعب، لا سيما في أجواء مثل مونديال قطر”.

كما أضاف: “بقدر سعادتي بنجاح تنظيم قطر، بقدر حزني الشديد لغياب منتخب بلدي، وعدم تأهله للنهائيات، رغم أننا كنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق ذلك”.

وتابع ياسين براهيمي: “عزائي كعربي، هو تأهل المنتخبات العربية المشاركة في هذا المونديال للدور الثاني”.