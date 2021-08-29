براهيمي: “حزين لعدم تواجدي في قائمة الخضر”

عبّر الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن حزنه الشديد، لعدم تواجده ضمن قائمة الخضر، المعنية بمواجهتي جيبوتي، وبوركينا فاسو.

وصرح براهيمي، في هذا الخصوص للصحافة القطرية: “أنا حزين جدا لعدم تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني”.

وأضاف الدولي الجزائري: “كنت أرغب في التواجد ضم هذه القائمة، لمساعدة زملائي في بداية تصفيات المونديال”.

وبخصوص مستقبله مع ناديه الريان القطري، أكد ياسين براهيمي، بقائه مع ناديه لأطول فترة ممكنة.