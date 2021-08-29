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الرياضة

براهيمي: “حزين لعدم تواجدي في قائمة الخضر”

بقلم كريم.تيغرمت
براهيمي: “حزين لعدم تواجدي في قائمة الخضر”
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عبّر الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن حزنه الشديد، لعدم تواجده ضمن قائمة الخضر، المعنية بمواجهتي جيبوتي، وبوركينا فاسو.

وصرح براهيمي، في هذا الخصوص للصحافة القطرية: “أنا حزين جدا لعدم تواجدي ضمن قائمة المنتخب الوطني”.

وأضاف الدولي الجزائري: “كنت أرغب في التواجد ضم هذه القائمة، لمساعدة زملائي في بداية تصفيات المونديال”.

وبخصوص مستقبله مع ناديه الريان القطري، أكد ياسين براهيمي، بقائه مع ناديه لأطول فترة ممكنة.

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