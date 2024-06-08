براهيمي: “حزين لغيابي أمام أوغندا والفريق مصمم على الفوز”

تحسّر قائد الخضر، ياسين براهيمي، على تضييعه لقاء هذا الاثنين، أمام منتخب أوغندا، ضمن فعاليات الجولة 4 من التصفيات المؤهلة لـ “مونديال 2026”.

وقال براهيمي، الذي سيغيب بداعي إصابة تلقاها في مباراة غينيا الخميس الماضي: “حزين لعدم قدرتي على المشاركة في المباراة”.

وواصل لاعب الغرافة القطري: “إصابتي قديمة وأحسست بآلام أثناء المباراة. وبعد إجراء الفحوصات تبين عدم استطاعتي على المشاركة في مباراة أوغندا.”

قبل أن يستدرك في تصريحات خص بها قناة “الفاف”: “أثق في قدرة اللاعبين على العودة بالفوز من كامبالا وسأدعمهم بقلبي.. الفريق مصمم على التعويض في المباراة المقبلة.”

وفي المقابل، أوضح براهيمي، بأن لاعبي الخضر تحدثوا مع الناخب الوطني بيتكوفيتش. بعد هزيمة غينيا، مبرزا بأن الجميع يراهن على تحقيق الفوز هذا الاثنين.

كما وجه لاعب الخضر، شكرا خاصا إلى الجماهير الجزائرية، على الدعم الذي قدمته للمنتخب في ملعب نيلسون مانديلا، وختم: “يجب علينا أن نبقى متماسكين.”