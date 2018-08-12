براهيمي: “حققنا أفضل بداية ممكنة”

تمكن الجزائري “ياسين براهيمي” من قيادة فريقه “بورتو” لتحقيق فوز كبير في افتتاح البطولة البرتغالية، أين يسعى “الدراغاو” للحفاظ على لقبهم.
وقال “براهيمي”: “أحسست ببعض الآلام طوال الأسبوع، لكني عملت جاهدا من أجل المشاركة في أول مباراة في البطولة هذا الموسم”.
وأضاف: “كانت مباراة رائعة، وسنواصل العمل من أجل تقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة”.
وتابع نجم “بورتو” حديثه: “كنا الأفضل فوق أرضية الميدان، ونجحنا في تسجيل الأهداف، ونحن عائلة واحدة في هذا الفريق”.
يذكر أن براهيمي سجل الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي انتهت بخماسية نظيفة لصالح “الدراغاو”.
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