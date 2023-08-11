براهيمي خارج قائمة نيس المعنية بمواجهة ليل

تواجد إسم الدولي الجزائري بلال براهيمي، خارج قائمة فريقه نيس المعنية بمواجهة ليل برسم الجولة الإفتتاحية للموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2023.2024.

وحسب العديد من التقارير الأوروبية، فإن اللاعب بلال براهيمي من المنتظر أن يغير الأجواء، بعد أن أبدت العديد من الأندية بخدمات اللاعب أبرزها ستراسبورغ وإشبيلية.

كما شهدت قائمة نادي نيس إستدعاء كل من الثلاثي الدولي الجزائري بدر الدين بوعناني وهشام بوداوي، والحارس بوالهندي تيدي، فيما غاب يوسف عطال بسبب الإصابة.

يجدر الإشارة، سيتواجه نيس وليل برسم الجولة الإفتتاحية لليغ 1 بداية من الساعة 20.00 مساء بالتوقيت المحلي.