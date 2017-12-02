ظهر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، غاضبا من زملائه خلال قمة الدوري البرتغالي أمام العدو اللدود “بنفيكا” والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وقام صاحب المرواغات السحرية في أكثر من مُناسبة بالصُراخ على زملائه، مُطالبا إياهم بالصعود أكثر لمنطقة الخصم بحثا عن الفرص.

وركزت الصحافة البرتغالية على الدولي الجزائري، في أكثر من مناسبة خلال هذا اللقاء أثناء تقديمه للتعليمات لزملائه.

وهو ما أتى بنتيجة، أين تحسن آداء نادي بورتو وتمكن من خلق المزيد من الفرص التي لم يتم استغلالها كما يجب.

واعتبرت الصحافة البرتغالية، أن ما قام به براهيمي خلال هذا اللقاء، يؤكد سعيه لخلق روح جماعية وسط زملائه.