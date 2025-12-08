تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن الإضافة التي يقدمها في المنتخب الوطني للرديف، خلال بطولة كأس العرب الجارية حاليا، مؤكدا رغبته الكبيرة في التتويج بها مجددا.

وصرح براهيمي، اليوم الإثنين، في ندوته الصحفية: “بالنسبة لي من المهم دعم لاعبينا، خاصة الشبان، من خلال تقديم خبرتي لهم ومحاولة وضعهم في أفضل الظروف”.

كما أضاف: “أسعى لتقديم الإضافة المنتظرة مني من أجل تكرار سيناريو 2021، وتحقيقي لقب كأس العرب مجددا”.

وتابع ياسين براهيمي: “روح المجموعة هي من تصنع الفارق في مثل هذه المنافسات، بالإضافة إلى الرغبة، والعزيمة، وهذا هو هدفنا”.