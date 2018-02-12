براهيمي: “ستكون مباراة كبيرة أمام ليفربول وعلينا الحد من خطورة صلاح”

أكد ياسين براهيمي أن مباراة الأربعاء التي ستجمع بين ليفربول وبورتو في ملعب الدراغاو ستكون صعبة على الفريقين، خاصة وأنّ كلاهما يعيش أوقات جيدة.

وقال براهيمي: “ستكون مباراة كبيرة ضد ليفربول، فهذا الأخير لديه تشكيلة قوية، خاصة على المستوى الهجومي”.

وأضاف: “لكن سنحضر جيدا لهذه المباراة وسنكون في الموعد هذا الأربعاء”.

وتابع: “صلاح يقدم في موسم كبير مع ليفربول، يسجل الأهداف وهو حاسم، علينا أن نحد من خطورته فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “صلاح توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي، وأثبت على علو كعبه، وأنا سعيد من أجله”.