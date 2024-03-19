براهيمي :”سعيد بالعودة للمنتخب وهذا هو هدفي”

أبدى الدولي الجزائري ياسين براهيمي سعادته الكبيرة لعودته للمنتخب الوطني بعد غياب طويل خلال حلوله بأرض الوطن.

وقال براهيمي في تصريح لـ “النهار” عقب حلوله بمطار هواري بومدين، اليوم الاثنين “الحمد أنا سعيد جدا بالعودة إلى المنتخب الوطني، سنعمل بشكل جيد، الهدف هو الفوز بعدد كبير من المباريات”.

كما أضاف براهيمي “لا اعلم جيدا، لكن أعرف اسم المدرب”.

وفاقت مدة غياب الفنان الأسمر الذي يدافع على ألوان نادي الغرافة القطري 26 شهرا، التي قد تعود بالفائدة له.

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