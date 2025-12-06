براهيمي:” سنوجه تركيزنا الآن لمواجهة العراق”

ثمن نجم المنتخب الوطني الجزائري، ياسين براهيمي، فوز “الخضر” أمام البحرين، في كأس العرب، مبرزا أهمية اللقاء القادم أمام العراق.

وقال براهيمي بعد الخماسية أمام البحرين: “كانت مباراة مهمة جدًا بعد التعادل في اللقاء الأول. وكما تعلمون، نخوض مباراة كبيرة كل ثلاثة أيام، لذلك يجب أن نتعافى جيدًا وبسرعة استعدادًا للقاء القادم”.

وأضاف: “رأينا القرعة المونديال أمس، وكانت المجموعة قوية جدًا مع وجود منتخبات متميزة، لكن الآن سنركز بشكل كامل على كأس العرب، لأن كل مباراة تحمل أهمية كبيرة وتتطلب تركيزًا عاليًا من الفريق”.