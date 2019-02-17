براهيمي سيكون جاهزا في أسبوع “الحسم” !

كشفت المصادر الصحفية البرتغالية، أن الجزائري ياسين براهيمي سيكون جاهزا لمواجهة “سبورتينغ براغا” و “بنفيكا” بعد أسبوع.

حيث سيواجه “بورتو” نادي “سبورتينغ براغا” في ذهاب نصف نهائي كأس البرتغال يوم 26 فيفري المقبل.

كما سيواجه أحد أهم مباريات الموسم نادي “بنفيكا” في قمة الجولة الـ 24 في الدوري البرتغالي يوم 03 مارس.

على أن يواجه “الدراغاو” نادي “روما” في إياب الدور الـ 16 من منافسة دوري أبطال أوروبا يوم 06 مارس.

يذكر أن “براهيمي” يعاني من إصابة على مستوى الكاحل الأيسر وهو بصدد التعافي تدريجيا.