براهيمي سيُزامل خاميس رودريغز هذا الموسم

سيكون الدولي ياسين براهيمي، على موعد مع مزاملة النجم الكولومبي، خاميس رودريغيز، وذلك بعدما توصل هذا الأخير لإتفاق رسمي للإلتحاق بنادي الريان القطري.

وكشفت قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية، بأن مُسيري “الرهيب” حسموا الأمور مع صاحب القدم اليُسرى السحرية، والذي سيُشكل ثنائيا ناريا في القاطرة الأمامية للفريق الأحمر والأسود رفقة مُحارب الصحراء.

يُشار بأن ياسين براهيمي، إستأنف التحضيرات مؤخرا مع ناديه بعد أن كان يعاني من إصابة حرمته من المُشاركة في إفتتاح دوري النجوم.