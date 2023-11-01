براهيمي: “صدارة هدافي الدوري القطري مسؤولية كبيرة”

أكد لاعب الخضر، المتألق في سماء الكرة القطرية، بألوان نادي الغرافة، ياسين براهيمي، بأن صدارة هدافي دوري “إكسبو” تعتبر مسؤولية كبيرة على عاتقه.

ونجح لاعب بورتو البرتغالي السابق، في الوصول إلى 11 هدفا خلال السبع جولات الأولى من الموسم الجاري، من دوري “نجوم إكسبو” جعلته ينفرد مبكرا بصدارة الهدافين.

وأوضح براهيمي، في تصريحات خص بها وكالة الأنباء القطرية. ونقلتها صحيفة “الراية” بأن نجاحه جاء بفضل مساعدة زملاءه له في الفريق.

مبرزا أنه يرفض التخلي عن صدارة الهدافين. التي اعتبرها مسؤولية كبيرة، تقع على عاتقه، لتأكيد الأفضلية لأن تحطيم الأرقام يحتاج لمجهود مضاعف مع زملائه اللاعبين.

وأنه تحد كبير بالنسبة له لمواصلة رحلة التألق وتسجيل الأهداف. لوضع حد لما يشاع عن تضييع لاعبي الغرافة لفرص سهلة في المباريات السابقة.