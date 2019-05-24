“براهيمي” صُداع في رأس “سبورتينغ لشبونة” قبل النهائي !!

يتخوف لاعب “سبورتينغ لشبونة” البرتغالي “برونو فيرنانديز” من النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لاعب “بورتو”.

وذلك قبل مواجهة نهائي كأس البرتغال المقررة بين الغريمين سهرة غدا السبت.

وقال نجم سبورتينغ لشبونة أنه يُريد تفادي نجم الخضر في اللقاء لما قد يُسببه من خطر بفعل الإمكانيات التي يملكها.

وقال:”براهيمي إنه اللاعب الذي يسبب معظم الإختلالات في البرتغال، يصعب مُراقبته ولديه صفات العبقرية”.