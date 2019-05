“براهيمي” صُداع في رأس “سبورتينغ لشبونة” قبل النهائي !!

وذلك قبل مواجهة نهائي كأس البرتغال المقررة بين الغريمين سهرة غدا السبت.

وقال نجم سبورتينغ لشبونة أنه يُريد تفادي نجم الخضر في اللقاء لما قد يُسببه من خطر بفعل الإمكانيات التي يملكها.

وقال:”براهيمي إنه اللاعب الذي يسبب معظم الإختلالات في البرتغال، يصعب مُراقبته ولديه صفات العبقرية”.

Quand on demande à Bruno Fernandes quel joueur de Porto il aimerait éviter pour la finale de la Coupe : "#Brahimi. C'est le joueur qui provoque le plus de déséquilibres au Portugal. Il est difficile à marquer et a des traits de génie." @DZfoot

