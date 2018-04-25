براهيمي ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع

أختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ضمن التشكيلة المثالية، للجولة الـ31 من الدوري البرتغالي، إلى جانب 3 لاعبين من فريقه بورتو.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي، عن التشكيلة المثالية لهذه الجولة من الدوري البرتغالي، والتي ضمت اسم لاعب الخضر، ياسن براهيمي.

وجاء اختيار براهيمي، نظير الآداء المميز الذي قدمه في هذه الجولة، أمام نادي سيتوبال، أين سجل الهدف الثالث لفريقه في هذه المباراة.

ويبصم ابن مدينة المنيعة، على موسم مميز مع ناديه بورتو، الذي يسير بخطى ثابتة للتتويج بلقب البطولة لهذا الموسم.