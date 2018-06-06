براهيمي :”عقدي لايزال مُستمرا وأنا لاعب في بورتو”

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بأنه لايُفكر تماما في وجهته المُستقبلية، كونه لايزال مُرتبطا بعقد مع “بورتو” وهو مُرتاح معه.

وصرّح قائلا لجريدة “ريكورد” بعد وصوله لمدينة “لشبونة” رفقة المنتخب الوطني، إستعدادا لمواجهة البرتغال :”لا أريد الحديث عن هذا الموضوع”.

وواصل في نفس السياق :”لحد الساعة أنا لاعب في بورتو وعقدي لايزال ساري المفعول”.

ورفض، صاحب المُراوغات السحرية، منح تفاصيل أخرى بخصوص وضعيته مع “التنانين” أياما قبل إفتتاح الميركاتو الصيفي بمُعظم الدوريات الأوروبية الكبيرة.

ورُشح المُتوج مع “الدراغويس” بالدوري البرتغالي لتغيير الأجواء، في الفترة القادمة، خاصة بعد تلقيه لمُقترح مهم من “روما” الإيطالي.