 براهيمي على بعد 90 دقيقة من كأس البرتغال

سيكون الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم السبت، أما فرصة التويج بلقب جديد، عند مواجهة سبورتينغ لشبونة، لحساب نهائي كأس البرتغال.

وبعد تضييعهم لقب البطولة، لصالح نادي بنفيكا، يسعى براهيمي رفقة ناديه بورتو، لإنقاذ الموسم بإحراز كأس البرتغال، واسعاد أنصارهم.

ومن المرجح أن يكون هذا النهائي، هو الأخير لبراهيمي، بقميص بورتو، بالنظر لعدم تجديد عقده الذي ينتهي شهر جوان الداخل، لحد الآن.

يذكر أن ياسين براهيمي، يتواجد محل إهتمام العديد من الأندية الأوروبية، التي تترقب قراره بخصوص وجهته المقبلة.