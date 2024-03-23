براهيمي: “علينا المواصلة على هذا النسق لكسب الثقة”

ثمّن الدولي الجزائري ياسين براهيمي، الفوز الذي حققه رفقة المنتخب الوطني، أمس الجمعة، في مباراتهم الودية التحضيرية أمام منتخب بوليفيا.

وصرّح براهيمي عقب المباراة: “كان من المهم بالنسبة لنا اظهار ردة فعل قوية، بعد كل ما حدث في المنتخب، والحمد لله حققنا الفوز”.

كما أضاف: “كان يُنقصنا بعض الانسجام، بالنظر لتواجد لاعبين جُدد، وعدم تعودنا على اللعب معا، وأتمنى أن نُصحح بعض الأخطاء في الاختبار الثاني الذي ينتظرنا أمام جنوب افريقيا”.

وتابع ياسين براهيمي: “نحن الآن نخوض مغامرة جديدة، وعلينا المواصلة على هذا النسق بتحقيق انتصار تلوى الآخر لكسب الثقة”.