“براهيمي” في أفضل حال وينال التقدير

أختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، كثاني أحسن لاعبي “بورتو”، خلال الفوز المُحقق على حسابه “لوكوموتيف موسكوا” في رابطة الأبطال الأوروبية.

وتحصل صاحب المُراوغات السحرية على إشادة وسائل الإعلام الإعلام في القارة العجوز، وعلى رأسها الفرنسية، بعد آدائه الراقي، سهرة الأربعاء.

ومنحت جريدة “ليكيب”، علامة وصلت لـ7/10 لصانع ألعاب “الخضر”، لصناعته الخطر طيلة الـ80 دقيقة، التي تواجد فيها على أرضية الميدان.

يُشار بأن، براهيمي و”التنانين” يحتلون صدارة مجموعتهم بـ7 نقاط، مُتفوقين على نظيرهم “شالك 04” الألماني صاحب مركز الوصافة بـ5 نقاط.