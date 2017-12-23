براهيمي في “البافاري” لتعويض ريبيري!!

قام “بايرن ميونيخ” بمُتابعة مُستويات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي تحسبا للإتصال به سواءً في الميركاتو الشتوي الداخل أو الصيفي القادم.

وأشار “تلفزيون وراديو “مونديال” البرتغالي، إلى أنّ كشافي العملاق الألماني، تواجدوا في المُدرجات لمُتابعة مُباريات “بورتو”، وأعجبوا بمؤهلات نجم “الخضر”.

وحسب نفس المصدر، فإن مُدرب البافاري، “يوب هاينكس” يرى في صاحب المُراوغات السحرية العنصر الأنسب لتعويض الفرنسي المُخضرم “فرانك ريبيري”.

ويتفاوض خريج مدرسة “رين” مؤخرا مع إدارة “التنانين” لتمديد عقده، وهو الذي لايزال مُرتبطا مع الفريق إلى غاية سنة 2019.