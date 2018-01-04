براهيمي في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي

الرياضة
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براهيمي في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي
بقلم عبد النور حواز

تواجد إسم النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” لاعبُ نادي “بورتو” البرتغالي في التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي الممتاز الخاصة بشهر ديسمبر.

ووضع موقع “هوسكورد” المُختص في إحصائيات كرة القدم الخميس “الأسمر الجزائري” في التشكيلة المثالية بعد تألقه اللافت مع فريقه “الدراغاو”.

خلال شهر ديسمبر بتوقيعه العديد من الأهداف الجميلة  وتقديمه العديد من التمريرات الحاسمة لزملائه كتلك التي قدمها أمس الأربعاء لأبوبكر.

وضمت التشكيلة المثالية أيضا العديد من نجوم الدوري البرتغالي كزملائه  “ماريغا” و”تيلاس” إضافة إلى الظهير الأيمن “بيريرا”.

وتحصل “براهيمي” على علامة 7.9 في التشكيلة المثالية.

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