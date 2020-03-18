“براهيمي” في العالمي الموسم القادم ؟

بعد مردوده الرائع مع فريقه الريان القطري هذا الموسم خطف النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” أنظار العديد من الفرق الخليجية الكبيرة.

الصحافة السعودية أكدت ان مُسيري فريق “النصر” السعودي المُلقب بالعالمي مُعجبون بشدة بإمكانيات بطل إفريقيا رفقة الخضر سنة 2019.

ذات المصادر كشفت عن رغبة الإدارة النصراوية في التعاقد مع لاعب فريق بورتو البرتغالي السابق خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم.

الفريق الأصفر يُريد ضم الأسمر الجزائري لتعويض النجم الدولي النيجيري “أحمد موسى” الذي لم يُقدم الإضافة المرجوة منه.