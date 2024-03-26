براهيمي :”قدمنا مستوى جيد وكنت أريد تسجيل أكثر من هدف”

أبدى قائد المنتخب الوطني ياسين براهيمي سعادته الكبيرة اثر قيادة رفقائه لتقديم مستويات كبيرة في مباراة جنوب إفريقيا رغم التعادل بثلاثية في كل شبكة.

وقال ياسين براهيمي في تصريح له خلال المنطقة المختلطة ” “كنت أحب أن أسجل ثنائية لكن اليوم سجلت هدف واحد فقط”.

كما أضاف براهيمي ” الحمد لله قدمنا مباراة جيدة رغم التعادل أمام المنتخب الخصم”.

وكان براهيمي أحد أفضل اللاعبين في المباراة قبل أن يستبدل في الشوط الثاني لخيارات فنية من قبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش.