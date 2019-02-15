“براهيمي” قرر مُغادرة البرتغال والخيارات تنحصر !!

كشف مَصادر إعلامية برتغالية اليوم الجمعة، أن وجهة الدولي الجزائري ياسين براهيمي الصَيف المقبل ستكون خارج البرتغال بقرار من اللاعب.

وحسب صحيفة ” Correio da Manha” فإن مُستقبل براهيمي سيكون بعيدا عن البرتغال وأنحصر في الدوريين الإنجليزي أو الإيطالي.

كما أشارت إلى أن أندية مانشستر يونايتد، إيفرتون وولفرهامبتون سينافسون قطبي مدينة ميلان الإيطالية للتوقيع له الميركاتو المقبل.

يذكر أن عقد صانع الألعاب الجزائري ينتهي جوان المقبل، وسيكون حراً في إختيار وجهته المستقبلية بعيدا عن أسوار “الدراغاو”.