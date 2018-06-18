براهيمي لإدارة “بورتو” :”أريد اللعب في هذا الدوري”

أعلم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، ناديه “بورتو” برغبته في اللعب بـ”البريمير ليغ”، وبأنه سيمنح أولوية التفاوض للفرق الإنجليزية، هذه الصائفة.

ووفقا لجريدة “نوتيسياس”، فإن صاحب المُراوغات السحرية مُتحمس للإنتقال لبريطانيا، وتحقيق حلمه الذي تأجل لسنتين بعد فشل صفقته مع “إيفرتون”.

وطلب نجم “التنانين” من مُسيريه التركيز مع “آرسنال”، “واست هام” و”توتنهام” الذين أبدوا إهتمامهم بالحصول على خدماته، خلال الفترة الماضية.

وتلقى خريج “رين” مُقترحا مُهما من “روما”، ولكنه غير راغب في الإنتقال لـ”السيري آ”، لإقتناعه بعدم تناسبها مع طريقة لعبه.