براهيمي: “لاعبونا الشبان يملكون امكانيات كبيرة”
بقلم كريم تيغرمت
أثنى نجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي، على الأسماء الجديدة التي دعّمت المنتخب الوطني مؤخرا، مؤكدا امتلاكهم امكانات كبيرة.
وصرّح براهيمي، في هذا الخصوص، عقب فوزهم أمام بوليفيا: “اللاعبون الشبان رائعون يملكون امكانيات كبيرة”.
كما أضاف: “هذا يخلق مزيج بين جيلين مختلفين، لكننا مجموعة واحدة وهناك تحفيز كبير لدى كل اللاعبين، وأتمنى أن تتواصل الأمور على هذا النحو”.
وختم ياسين براهيمي، بالحديث عن أنصار الخضر، مؤكدا: “جمهور المنتخب الوطني هو واحد من الأمور التي اشتقت إليها كثيرا، وأشكرهم على دعمهم الكبير، نحن دائما بحاجة لهم، وسنكون أقوى معا”.
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