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براهيمي لاعب الشهر في البرتغال

الرياضة
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براهيمي لاعب الشهر في البرتغال
بقلم إسماعيل عشاش

أختير الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، كأفضل لاعب في “السوبر ليغا” البرتغالية لشهر جانفي المُنصرم، نظرا لعروضه القوية مع ناديه “بورتو”.

وكشف موقع “غول بوينت” بأن نجم “التنانين” كان الأفضل دون مُنازع، والأكثر استقرارا مُقارنة بمنافسيه، مما جعله يستحق هذا التكريم.

ووصف ذات الموقع صاحب المُراوغات السحرية بـ”الأفعى” كون المُدافعين لايمكنهم مُراقبته لسُرعة تحركاته، وقدرته على صناعة الفارق في مساحة ضيقة.

يُذكر بأن خريج مدرسة “رين” يُحقق هذا الموسم أفضل أرقامه مع “الدراغويس” ويستهدف قيادتهم لتحقيق لقب الدوري بعد طول انتظار.

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