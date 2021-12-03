براهيمي :”لا فرق بين المنتخب الأول والمحلي”

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، على إرتياحه الشديد مع المنتخب المحلي، وهو الذي كان متعودا على التواجد مع المنتخب الأول.

وتحدث نجم الريان، قبل مواجهة الخضر ولبنان، في كأس العرب قائلا :”لا فرق بالنسبة لي بين المنتخب الأول والمنتخب المحلي”.

وأضاف في نفس السياق :”انا هنا من أجل تقديم أفضل ما لدي مع منتخب بلادي”.

وأكد براهيمي، بأنه سيعمل على لفت أنظار جمال بلماضي، خاصة وأنه مستبعد عن الخضر منذ فترة طويلة.