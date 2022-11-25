براهيمي: “لقاء السنغال هو الفرصة الأخيرة للعنابي”

اعتبر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بأن مباراة السنغال، هي الفرصة الأخيرة لمنتخب قطر، لبلوغ الدور الثاني من مونديال 2022.

وصرح براهيمي، لجريدة “العرب” القطرية”: “بصراحة خسارة الإكوادور جعلت مباراة السنغال الفرصة الأخيرة للعنابي، لبلوغ الدور الثاني”.

كما أضاف: “التأهل لا يأتي إلا بالفوز على السنغال، والفوز لا يتحقق بأسلوب دفاعي، بل بالجرأة الهجومية، دون اغفال الجانب الدفاعي”.

وتابع ياسين براهيمي: “يجب أن لا يركز العنابي على المرتدات، هذا الأسلوب لا ينفع مع منتخب بحجم السنغال بدنيا وفنيا”.