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الرياضة

براهيمي: “لقاء السنغال هو الفرصة الأخيرة للعنابي”

بقلم كريم تيغرمت
براهيمي: “لقاء السنغال هو الفرصة الأخيرة للعنابي”
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اعتبر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بأن مباراة السنغال، هي الفرصة الأخيرة لمنتخب قطر، لبلوغ الدور الثاني من مونديال 2022.

وصرح براهيمي، لجريدة “العرب” القطرية”: “بصراحة خسارة الإكوادور جعلت مباراة السنغال الفرصة الأخيرة للعنابي، لبلوغ الدور الثاني”.

كما أضاف: “التأهل لا يأتي إلا بالفوز على السنغال، والفوز لا يتحقق بأسلوب دفاعي، بل بالجرأة الهجومية، دون اغفال الجانب الدفاعي”.

وتابع ياسين براهيمي: “يجب أن لا يركز العنابي على المرتدات، هذا الأسلوب لا ينفع مع منتخب بحجم السنغال بدنيا وفنيا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xOGbC
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