براهيمي: “لقاء السنغال هو الفرصة الأخيرة للعنابي”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، بأن مباراة السنغال، هي الفرصة الأخيرة لمنتخب قطر، لبلوغ الدور الثاني من مونديال 2022.
وصرح براهيمي، لجريدة “العرب” القطرية”: “بصراحة خسارة الإكوادور جعلت مباراة السنغال الفرصة الأخيرة للعنابي، لبلوغ الدور الثاني”.
كما أضاف: “التأهل لا يأتي إلا بالفوز على السنغال، والفوز لا يتحقق بأسلوب دفاعي، بل بالجرأة الهجومية، دون اغفال الجانب الدفاعي”.
وتابع ياسين براهيمي: “يجب أن لا يركز العنابي على المرتدات، هذا الأسلوب لا ينفع مع منتخب بحجم السنغال بدنيا وفنيا”.
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